Spot piyasada doğal gaz fiyatları
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 693 bin...
Ekonomi 12.10.2019, 14:03
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 693 bin 604 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 763 bin 59 lira olarak gerçekleşmişti.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise bin 433 lira 63 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 111 milyon 423 bin 288 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 291 bin 610 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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