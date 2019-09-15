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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 49 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 210 bin...

Ekonomi 15.09.2019, 14:09
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 210 bin 18 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 446 bin 99 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 180 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise bin 428 lira 32 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 97 milyon 144 bin 212 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 91 milyon 752 bin 680 metreküp olarak geçti.

#Spot piyasada doğal gaz fiyatları #Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #enerji #doğal gaz
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