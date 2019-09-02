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Spot piyasada elektrik fiyatları - 02 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira, en düşük 270 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Ekonomi 02.09.2019, 12:20 02.09.2019, 15:23
Spot piyasada elektrik fiyatları - 02 Eylül 2019
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira, en düşük 270 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,39 artarak 164 milyon 21 bin 113 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira, en düşük saat 06.00'da 270 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 311 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 284 lira 99 kuruştan işlem gördü.

#Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) #Spot Piyasada Elektrik Fiyatı
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