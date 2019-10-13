Spot piyasada elektrik fiyatları
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira, en düşük 10 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,32...
Ekonomi 12.10.2019, 14:14
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira, en düşük 10 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,32 azalarak 57 milyon 245 bin 590 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 182 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 184 lira 37 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 87 kuruş, en düşük 199 liradan işlem gördü.
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