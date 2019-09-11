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Spot piyasada elektrik fiyatları - 11 Eylül 2019
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 99 kuruş, en düşük 273 lira 42 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...
Ekonomi 11.09.2019, 14:19 11.09.2019, 15:00
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 99 kuruş, en düşük 273 lira 42 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,53 artarak 148 milyon 131 bin 339 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 311 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 273 lira 42 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 304 lira 78 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 32 kuruş, en düşük 253 lira 63 kuruştan işlem gördü.
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