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Spot piyasada elektrik fiyatları - 16 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 85 kuruş, en düşük 281 lira 8 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne...

Ekonomi 16.09.2019, 14:20 16.09.2019, 14:46
Spot piyasada elektrik fiyatları - 16 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 85 kuruş, en düşük 281 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,21 artarak 142 milyon 452 bin 632 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 85 kuruş, en düşük 03.00'te 281 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 311 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 80 kuruş, en düşük 260 liradan işlem gördü.

#elektrik #enerji #Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #Spot piyasada elektrik fiyatları
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