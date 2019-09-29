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Spot piyasada elektrik fiyatları
İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira, en düşük 278 lira 81 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...
Ekonomi 29.09.2019, 14:21 29.09.2019, 14:29
İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira, en düşük 278 lira 81 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,6 artarak 140 milyon 900 bin 983 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 312 lira 35 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruştan işlem gördü.
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