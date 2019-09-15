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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 80 kuruş, en düşük 260 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Ekonomi 15.09.2019, 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 80 kuruş, en düşük 260 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,65 artarak 136 milyon 512 bin 590 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 316 lira 80 kuruş, en düşük 03.00 ila 05.00 saatleri arasında 260 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 296 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 89 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

#Spot piyasada elektrik fiyatları #Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #enerji #elektrik
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