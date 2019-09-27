Su ürünleri avcılığının düzenlenmesinde değişiklik
- Kum şırlanı, deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığına ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı
ANKARA (AA) - Ticari amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek, kum şırlanı (tellina), deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığının yükümlülük, sınırlama ve yasakları belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığının, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Karadeniz’de 1 Eylül-15 Aralık tarihlerinde kıyıdan itibaren 18 metre, 16 Aralık-14 Nisan tarihlerinde 24 metre, diğer denizlerde ise dönem boyunca 24 metreden sığ sularda gırgır ağlarıyla avcılık yapılamayacak.
Kum şırlanının, Çanakkale'nin Biga ilçesi sınırlarında kalan karasularda avlanması da yasaklandı.
Deniz salyangozu avcılığında kullanılacak algarnaların ağız genişliği 4 metre, ağız derinliği 40 santimetre, torba boyu 1,5 metre ve torba ağ göz açıklığı 72 milimetreyi geçemeyecek.
Deniz patlıcanı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota kadar yapılabilecek.
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