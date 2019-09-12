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Süper Loto çekildi

- Çekilişte 6 bilen bir kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiye kazandı

Ekonomi 12.09.2019, 21:48 12.09.2019, 21:55
Süper Loto çekildi

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

#milli piyango #Süper Loto
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