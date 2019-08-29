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Tariş kuru incir alım fiyatlarını açıkladı

- Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan: - "Geçen yıla göre ortalama yüzde 20 artışla A1 kalitedeki kuru inciri kilogramı 21 lira, süzme inciri ise 35 liradan alacağız"

Ekonomi 29.08.2019, 11:35 29.08.2019, 15:22
Tariş kuru incir alım fiyatlarını açıkladı
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AYDIN (AA) - Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, bu sezon ortaklarından alacakları kuru incirde fiyatları ortalama yüzde 20 oranında artırdıklarını bildirdi.

Ege Bölgesi'nde 4 bine yakın üretici ortağı bulunan birliği oluşturan kooperatif yöneticileri, 2019/2020 hasat sezonu için kuru incir alım fiyatlarını belirlemek üzere toplandı.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Birlik Başkanı Mustafa Bircan, herkesin alın terinin karşılığını alacağı bir tarife belirlemeye gayret ettiklerini söyledi.

Geçen yıl 5 bin ton ürün aldıklarını, bu yıl bunun üzerine çıkmayı hedeflediklerini bildiren Bircan, "Geçen yıla göre ortalama yüzde 20 artışla A1 kalitedeki kuru inciri kilogramı 21 lira, süzme inciri ise 35 liradan alacağız." dedi.

Kuru incirin boyutlarına göre tespit edilen tarifeye göre; kilogramında 30 ila 40 adet meyvenin bulunduğu süzme tipi incirin kilogramı 35 lira, 36 ila 40 adet meyvenin bulunduğu A1 kalite incirin kilogramı 21 lira olarak belirlendi. En küçük boyuttaki kilogramında 101-130 adet meyvenin bulunduğu A11 kalite incir için ise 7 lira üretici fiyatı belirlendi.

#Alım #Kuru incir #TARİŞ
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