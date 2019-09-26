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“(Taşıt kredi faiz indirimi) Otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak“

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım." ifadelerini kullandı.

Ekonomi 26.09.2019, 15:49 26.09.2019, 16:20
“(Taşıt kredi faiz indirimi) Otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak“

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım." ifadelerini kullandı.

Yenigün yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına indirmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yenigün, "Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım. Tabii, bu uygulamada maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını da şirketler karşılayacak." diye kaydetti.

Yükselen döviz, enflasyon ve kredi faizleri nedeniyle iç pazarın 2018 yılında, geçen yıla göre yüzde 60 küçüldüğünü belirten Yenigün, "Düşük faizli kredi beklentisi bir hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beraberinde, zaten karsız satış yapan firmalara ilave mali yük de getirecektir. Günün sonunda ise satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "İkinci el piyasasını da hareketlendirecektir"

Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel de faizlerde son dönemlerde yaşanan düşüş trendinin otomotiv satışları üstünde olumlu etkisi olduğunu gözlemlediklerini kaydederek, "Buna paralel olarak, bugün devlet bankalarının açıkladığı özel kredi faiz oranları da otomotiv sektöründe satışlara olumlu katkı yapacaktır. Müşterinin menfaatine yönelik yapılan bu faiz indirimi, sıfır araçlar kadar ikinci el piyasasının da hareketlenmesini beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.

Yerli araçlar için yapılan bu uygulamanın, sanayinin ilerlemesi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Berkel, "Satışların artması, iç pazar için yapılan üretimin de artmasını sağlayacaktır. Bu ve benzeri desteklerin önümüzdeki dönemlerde devam ettirilmesi, öncelikli olarak Türkiye ekonomisine ve lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv endüstrisine de olumlu katkı yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

#Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)
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