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Tay satışlarından 17 milyon gelir elde edildi

ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu yıl tay satışlarından 17 milyon 274 bin lira gelir elde etti.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı safkan Arap elit tay satışlarının ikincisi,...

Ekonomi 08.10.2019, 17:14
Tay satışlarından 17 milyon gelir elde edildi
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ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu yıl tay satışlarından 17 milyon 274 bin lira gelir elde etti.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı safkan Arap elit tay satışlarının ikincisi, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı.

"Bosna Hersek" adlı Arap elit tay 560 bin liraya satıldı. Bu tayı, 340 bin lira ile "Kotku" ve 330 bin lira ile "Gülbaba" isimli elit taylar takip etti.

Böylece bu yıl 6 kez düzenlenen tay satışlarından elde edilen gelir 17 milyon 274 bin liraya ulaştı.

Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan taylar ortalama 215 bin liraya satılırken, 16 baş 2'li erkek tay satışından 3 milyon 445 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM yılda 7 kez tay satışı gerçekleştiriyor.


#Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) #Tarım ve Orman Bakanlığı
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