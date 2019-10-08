Tay satışlarından 17 milyon gelir elde edildi
ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu yıl tay satışlarından 17 milyon 274 bin lira gelir elde etti.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı safkan Arap elit tay satışlarının ikincisi,...
Ekonomi 08.10.2019, 17:14
ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu yıl tay satışlarından 17 milyon 274 bin lira gelir elde etti.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı safkan Arap elit tay satışlarının ikincisi, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı.
"Bosna Hersek" adlı Arap elit tay 560 bin liraya satıldı. Bu tayı, 340 bin lira ile "Kotku" ve 330 bin lira ile "Gülbaba" isimli elit taylar takip etti.
Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan taylar ortalama 215 bin liraya satılırken, 16 baş 2'li erkek tay satışından 3 milyon 445 bin lira gelir elde edildi.
TİGEM yılda 7 kez tay satışı gerçekleştiriyor.
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