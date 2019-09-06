TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10172 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05157 AZN...
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10172 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05157 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3589 BHD BAHREYN DİNARI 15.1126 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5513 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2113 BRL BREZİLYA REALİ 1.3872 CZK ÇEK KORUNASI 0.24309 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10979 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38594 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00478 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9264 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07946 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84846 HKD HONG KONG DOLARI 0.72685 IQD IRAK DİNARI 0.00478 ISK İZLANDA KRONU 0.04509 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01469 HUF MACAR FORİNTİ 0.01903 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10209 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3631 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28988 EGP MISIR LİRASI 0.34577 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.6939 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4474 RSD SIRP DİNARI 0.05347 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1252 SYP SURİYE LİRASI 0.01106 THB TAYLAND BAHTI 0.18583 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6304 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22757 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0536 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6202 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6512
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:14
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0