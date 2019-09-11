TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10319 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05223 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4048 BHD BAHREYN DİNARI 15.3194 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5726 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2480 BRL BREZİLYA REALİ 1.4149 CZK ÇEK KORUNASI 0.24556 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11077 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39322 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00484 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9501 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08056 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85928 HKD HONG KONG DOLARI 0.73679 IQD IRAK DİNARI 0.00484 ISK İZLANDA KRONU 0.04580 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01494 HUF MACAR FORİNTİ 0.01912 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10311 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3821 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29577 EGP MISIR LİRASI 0.35190 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7276 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4660 RSD SIRP DİNARI 0.05404 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1865 SYP SURİYE LİRASI 0.01121 THB TAYLAND BAHTI 0.18886 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6527 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23161 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1471 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6300 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7058
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:18
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:13
|Yatsı
|20:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0