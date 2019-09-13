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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10110 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05177 AZN...

Ekonomi 13.09.2019, 15:54 13.09.2019, 16:27
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
 ARS ARJANTİN PESOSU 0.10110
 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05177
 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3431
 BHD BAHREYN DİNARI 15.0411
 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5441
 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1935
 BRL BREZİLYA REALİ 1.3956
 CZK ÇEK KORUNASI 0.24371
 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041
 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10920
 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39092
 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482
 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9142
 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07992
 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85156
 HKD HONG KONG DOLARI 0.72470
 IQD IRAK DİNARI 0.00475
 ISK İZLANDA KRONU 0.04560
 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01467
 HUF MACAR FORİNTİ 0.01897
 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10237
 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3619
 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29249
 EGP MISIR LİRASI 0.34541
 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060
 PEN PERU YENİ SOLU 1.7060
 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4546
 RSD SIRP DİNARI 0.05358
 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1335
 SYP SURİYE LİRASI 0.01101
 THB TAYLAND BAHTI 0.18641
 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6228
 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22860
 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9995
 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6082
 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6253
#TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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