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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10110 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05177 AZN...
Ekonomi 13.09.2019, 15:54 13.09.2019, 16:27
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10110
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05177
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3431
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0411
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5441
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1935
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3956
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24371
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10920
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39092
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00482
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9142
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07992
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85156
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72470
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00475
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04560
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01467
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01897
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10237
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3619
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29249
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34541
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00060
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7060
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4546
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05358
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1335
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01101
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18641
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6228
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22860
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9995
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6082
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6253
27°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:20
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
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