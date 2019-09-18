TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10061 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05185 AZN...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10061 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05185 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3502 BHD BAHREYN DİNARI 15.0762 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5474 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1931 BRL BREZİLYA REALİ 1.3929 CZK ÇEK KORUNASI 0.24259 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10899 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38853 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9169 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07980 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84907 HKD HONG KONG DOLARI 0.72603 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04592 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01469 HUF MACAR FORİNTİ 0.01887 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10210 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3584 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29397 EGP MISIR LİRASI 0.34826 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7025 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4478 RSD SIRP DİNARI 0.05346 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1378 SYP SURİYE LİRASI 0.01103 THB TAYLAND BAHTI 0.18614 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6262 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23045 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0142 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6070 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6014
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
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|5
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|4
|5
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|4
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|4
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|2
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|1
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|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
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|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
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|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
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|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
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|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
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|4
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|1
|17. Giresunspor
|4
|1
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|-5
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|O
|P
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|2. Man City
|5
|10
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|5
|8
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|8
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|8
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|8
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|8
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|7
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|7
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|5
|7
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
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|4
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|5
|3
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|5
|2
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|P
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|4
|10
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|9
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|7
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|7
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|6
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|5
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|5
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|4
|4
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|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0