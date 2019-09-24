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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Ekonomi 24.09.2019, 15:50 24.09.2019, 16:24
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09977
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05144
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3477
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0650
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5463
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1835
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3649
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24159
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10891
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38187
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00475
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9123
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08005
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84377
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72440
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00476
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04554
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01468
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01864
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10159
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3582
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29230
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34865
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00060
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6926
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4255
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05317
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1255
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01301
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18581
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6250
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23457
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0071
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6196
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5826
26°
az bulutlu
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Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
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|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
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