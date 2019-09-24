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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Ekonomi 24.09.2019, 15:50 24.09.2019, 16:24
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
 ARS ARJANTİN PESOSU 0.09977
 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05144
 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3477
 BHD BAHREYN DİNARI 15.0650
 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5463
 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1835
 BRL BREZİLYA REALİ 1.3649
 CZK ÇEK KORUNASI 0.24159
 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040
 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10891
 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38187
 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475
 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9123
 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08005
 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84377
 HKD HONG KONG DOLARI 0.72440
 IQD IRAK DİNARI 0.00476
 ISK İZLANDA KRONU 0.04554
 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01468
 HUF MACAR FORİNTİ 0.01864
 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10159
 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3582
 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29230
 EGP MISIR LİRASI 0.34865
 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060
 PEN PERU YENİ SOLU 1.6926
 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4255
 RSD SIRP DİNARI 0.05317
 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1255
 SYP SURİYE LİRASI 0.01301
 THB TAYLAND BAHTI 0.18581
 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6250
 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23457
 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0071
 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6196
 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5826
#Fon piyasası #TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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