Son Dakika
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak komisyona Başkan Ergün’ü de seçti
Dünyada her 3 saniyede 1 kişi Sepsis nedeniyle ölüyor!
Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi’nden Adli Yıl açılış kokteyli
Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimde işbirliği
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor
Sincan'da okul kantinlerine denetim...
Çankaya'da yeni imar yolları açılıyor
Hırvatistan'dan, Türkiye'ye lojistik işbirliği çağrısı
Büyükataman, "Biz Türk milletinin kendi dikeni ile kanayan gülleriyiz"

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10207 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05180 AZN...

Ekonomi 12.09.2019, 15:36
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10207 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05180 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3796 BHD BAHREYN DİNARI 15.2058 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5609 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2138 BRL BREZİLYA REALİ 1.4098 CZK ÇEK KORUNASI 0.24340 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11043 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39307 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00485 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9350 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08058 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85039 HKD HONG KONG DOLARI 0.73244 IQD IRAK DİNARI 0.00481 ISK İZLANDA KRONU 0.04546 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01481 HUF MACAR FORİNTİ 0.01899 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10225 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3763 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29511 EGP MISIR LİRASI 0.35008 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7171 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4518 RSD SIRP DİNARI 0.05350 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1672 SYP SURİYE LİRASI 0.01113 THB TAYLAND BAHTI 0.18845 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6405 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23161 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0868 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6181 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6918
#TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@