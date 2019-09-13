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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10110 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05177 AZN...

Ekonomi 13.09.2019, 15:54
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10110 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05177 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3431 BHD BAHREYN DİNARI 15.0411 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5441 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1935 BRL BREZİLYA REALİ 1.3956 CZK ÇEK KORUNASI 0.24371 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10920 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39092 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9142 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07992 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85156 HKD HONG KONG DOLARI 0.72470 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04560 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01467 HUF MACAR FORİNTİ 0.01897 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10237 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3619 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29249 EGP MISIR LİRASI 0.34541 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.7060 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4546 RSD SIRP DİNARI 0.05358 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1335 SYP SURİYE LİRASI 0.01101 THB TAYLAND BAHTI 0.18641 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6228 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22860 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9995 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6082 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6253
#TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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