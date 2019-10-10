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TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

Ekonomi 10.10.2019, 11:08 10.10.2019, 11:16
TCMB'den repo ihalesi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 17 Ekim vadeli ve 2 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Piyasalar #repo
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