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TCMB'den repo ihalesi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. TCMB bugün, 13 Eylül vadeli ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Ekonomi 06.09.2019, 11:02 06.09.2019, 11:48
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 13 Eylül vadeli ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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