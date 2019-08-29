TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 4 ve 5 Eylül vadeli iki adetihalesi açtı.

TCMB bugün, 4 Eylül vadeli 13 milyar lira ve 5 Eylül vadeli 14 milyar lira tutarında iki adet miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.