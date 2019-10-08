TCMB döviz kurları 08 Ekim 2019
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.8160 5.8265 5.8120 5.8353 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9156 3.9412 3.8976 3.9648 1 DANİMARKA KRONU 0.85417 0.85837 0.85357 0.86034 1 EURO 6.3897 6.4012 6.3852 6.4108 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.1149 7.1519 7.1099 7.1627 1 İSVİÇRE FRANGI 5.8468 5.8844 5.8381 5.8932 1 İSVEÇ KRONU 0.58539 0.59145 0.58498 0.59281 1 KANADA DOLARI 4.3653 4.3850 4.3492 4.4017 1 KUVEYT DİNARI 19.0189 19.2678 18.7336 19.5568 1 NORVEÇ KRONU 0.63498 0.63925 0.63454 0.64072 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5506 1.5534 1.5390 1.5651 100 JAPON YENİ 5.4177 5.4536 5.3976 5.4743 1 BULGAR LEVASI 3.2486 3.2911 1 RUMEN LEYİ 1.3381 1.3556 1 RUS RUBLESİ 0.08896 0.09013 100 İRAN RİYALİ 0.01377 0.01395 1 ÇİN YUANI 0.81079 0.82140 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03685 0.03733 1 KATAR RİYALİ 1.5884 1.6092 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4818 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7984 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9924 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.8931 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.10 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3305 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.1370 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.0986 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2254 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2885 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7803 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3220 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.01 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1331 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.94 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36643 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.9544 TÜRK LİRASI
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