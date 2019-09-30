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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 30.09.2019, 15:39
TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6437 5.6539 5.6397 5.6623 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8024 3.8272 3.7849 3.8502 1 DANİMARKA KRONU 0.82475 0.82880 0.82417 0.83071 1 EURO 6.1671 6.1783 6.1628 6.1875 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9335 6.9696 6.9286 6.9801 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6662 5.7025 5.6577 5.7111 1 İSVEÇ KRONU 0.57293 0.57886 0.57253 0.58019 1 KANADA DOLARI 4.2567 4.2759 4.2409 4.2921 1 KUVEYT DİNARI 18.4461 18.6875 18.1694 18.9678 1 NORVEÇ KRONU 0.62006 0.62423 0.61962 0.62566 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5045 1.5072 1.4932 1.5185 100 JAPON YENİ 5.2176 5.2521 5.1983 5.2721 1 BULGAR LEVASI 3.1356 3.1766 1 RUMEN LEYİ 1.2907 1.3076 1 RUS RUBLESİ 0.08663 0.08777 100 İRAN RİYALİ 0.01336 0.01354 1 ÇİN YUANI 0.78638 0.79667 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03582 0.03629 1 KATAR RİYALİ 1.5396 1.5598 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4808 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.8323 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9937 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.8087 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.91 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3241 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.0796 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.0928 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2306 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2869 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7898 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3482 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.78 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1366 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.66 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6451 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36371 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7033 TÜRK LİRASI
#Avro #dolar #TCMB Döviz kurları
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