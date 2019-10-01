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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 01.10.2019, 15:33
TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6752 5.6855 5.6713 5.6940 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.7930 3.8178 3.7756 3.8407 1 DANİMARKA KRONU 0.82675 0.83081 0.82617 0.83272 1 EURO 6.1817 6.1928 6.1773 6.2021 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9606 6.9969 6.9557 7.0074 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6585 5.6948 5.6500 5.7034 1 İSVEÇ KRONU 0.57048 0.57639 0.57008 0.57771 1 KANADA DOLARI 4.2715 4.2908 4.2557 4.3071 1 KUVEYT DİNARI 18.5300 18.7724 18.2520 19.0540 1 NORVEÇ KRONU 0.61999 0.62416 0.61955 0.62559 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5129 1.5156 1.5016 1.5270 100 JAPON YENİ 5.2263 5.2609 5.2069 5.2809 1 BULGAR LEVASI 3.1430 3.1841 1 RUMEN LEYİ 1.2945 1.3114 1 RUS RUBLESİ 0.08672 0.08786 100 İRAN RİYALİ 0.01344 0.01361 1 ÇİN YUANI 0.78947 0.79980 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03602 0.03649 1 KATAR RİYALİ 1.5499 1.5702 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4927 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.8538 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0007 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.9059 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 108.33 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3268 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.1314 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.0892 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2286 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2835 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7956 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3597 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.07 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1484 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.69 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36150 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7338 TÜRK LİRASI
#Avro #dolar #TCMB Döviz kurları
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