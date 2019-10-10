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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 10.10.2019, 15:37
TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.8704 5.8810 5.8663 5.8898 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9571 3.9829 3.9389 4.0068 1 DANİMARKA KRONU 0.86483 0.86908 0.86422 0.87108 1 EURO 6.4694 6.4810 6.4648 6.4907 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.1727 7.2100 7.1676 7.2209 1 İSVİÇRE FRANGI 5.9019 5.9398 5.8930 5.9487 1 İSVEÇ KRONU 0.59308 0.59922 0.59267 0.60060 1 KANADA DOLARI 4.4050 4.4249 4.3887 4.4417 1 KUVEYT DİNARI 19.2009 19.4522 18.9129 19.7440 1 NORVEÇ KRONU 0.64157 0.64588 0.64112 0.64737 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5651 1.5680 1.5534 1.5797 100 JAPON YENİ 5.4515 5.4876 5.4313 5.5085 1 BULGAR LEVASI 3.2891 3.3321 1 RUMEN LEYİ 1.3541 1.3718 1 RUS RUBLESİ 0.09015 0.09133 100 İRAN RİYALİ 0.01390 0.01408 1 ÇİN YUANI 0.81965 0.83038 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03723 0.03771 1 KATAR RİYALİ 1.6031 1.6241 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4800 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7774 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9924 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.8561 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.43 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3309 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.1277 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1020 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2239 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2892 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7748 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3109 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.76 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1220 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.81 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6414 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36750 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.0351 TÜRK LİRASI
#Avro #TCMB Döviz kurları #dolar
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