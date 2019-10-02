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TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif...
Ekonomi 02.10.2019, 16:14
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış USD/TRY 1 ABD DOLARI 5.7280 5.7383 5.7240 5.7469 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8226 3.8475 3.8050 3.8706 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.83647 0.84057 0.83588 0.84251 EUR/TRY 1 EURO 6.2547 6.2660 6.2503 6.2754 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0092 7.0457 7.0042 7.0563 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7214 5.7581 5.7128 5.7667 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.57616 0.58212 0.57576 0.58346 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 4.3215 4.3410 4.3055 4.3575 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 18.7074 18.9522 18.4268 19.2365 NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.62475 0.62895 0.62432 0.63040 SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5270 1.5298 1.5156 1.5412 JPY/TRY 100 JAPON YENİ 5.3085 5.3437 5.2889 5.3640 BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 3.1801 3.2217 RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 1.3094 1.3265 RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.08712 0.08826 IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01356 0.01374 CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.79681 0.80724 PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03631 0.03678 QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 1.5644 1.5848 Çapraz Kurlar Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.4949 AVUSTRALYA DOLARI USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.8372 DANİMARKA KRONU USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9989 İSVİÇRE FRANGI USD/SEK 1 ABD DOLARI 9.8994 İSVEÇ KRONU USD/JPY 1 ABD DOLARI 107.64 JAPON YENİ USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3237 KANADA DOLARI USD/NOK 1 ABD DOLARI 9.1460 NORVEÇ KRONU USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ EUR/USD 1 EURO 1.0920 ABD DOLARI GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2258 ABD DOLARI KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.2844 ABD DOLARI USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.7911 BULGAR LEVASI USD/RON 1 ABD DOLARI 4.3500 RUMEN LEYİ USD/RUB 1 ABD DOLARI 65.38 RUS RUBLESİ USD/IRR 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ USD/CNY 1 ABD DOLARI 7.1484 ÇİN YUANI USD/PKR 1 ABD DOLARI 156.88 PAKİSTAN RUPİSİ USD/QAR 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ Bilgi İçin SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36301 ABD DOLARI SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8144 TÜRK LİRASI
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