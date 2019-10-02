Son Dakika
O terörist gri listede çıktı
Osmanlı, Hatay maçına kilitlendi!
“Nagehan Alçı, terör örgütü sözcüsü gibi!”
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı
Türkiye'nin eğitim haritası
Soylu: ’’315 bin kaçak göçmenin yakalandı’’

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif...

Ekonomi 02.10.2019, 16:14
TCMB döviz kurları
banner63

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış USD/TRY 1 ABD DOLARI 5.7280 5.7383 5.7240 5.7469 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8226 3.8475 3.8050 3.8706 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.83647 0.84057 0.83588 0.84251 EUR/TRY 1 EURO 6.2547 6.2660 6.2503 6.2754 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0092 7.0457 7.0042 7.0563 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7214 5.7581 5.7128 5.7667 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.57616 0.58212 0.57576 0.58346 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 4.3215 4.3410 4.3055 4.3575 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 18.7074 18.9522 18.4268 19.2365 NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.62475 0.62895 0.62432 0.63040 SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5270 1.5298 1.5156 1.5412 JPY/TRY 100 JAPON YENİ 5.3085 5.3437 5.2889 5.3640 BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 3.1801 3.2217 RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 1.3094 1.3265 RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.08712 0.08826 IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01356 0.01374 CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.79681 0.80724 PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03631 0.03678 QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 1.5644 1.5848 Çapraz Kurlar Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.4949 AVUSTRALYA DOLARI USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.8372 DANİMARKA KRONU USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9989 İSVİÇRE FRANGI USD/SEK 1 ABD DOLARI 9.8994 İSVEÇ KRONU USD/JPY 1 ABD DOLARI 107.64 JAPON YENİ USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3237 KANADA DOLARI USD/NOK 1 ABD DOLARI 9.1460 NORVEÇ KRONU USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ EUR/USD 1 EURO 1.0920 ABD DOLARI GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2258 ABD DOLARI KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.2844 ABD DOLARI USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.7911 BULGAR LEVASI USD/RON 1 ABD DOLARI 4.3500 RUMEN LEYİ USD/RUB 1 ABD DOLARI 65.38 RUS RUBLESİ USD/IRR 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ USD/CNY 1 ABD DOLARI 7.1484 ÇİN YUANI USD/PKR 1 ABD DOLARI 156.88 PAKİSTAN RUPİSİ USD/QAR 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ Bilgi İçin SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36301 ABD DOLARI SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8144 TÜRK LİRASI

#Piyasalar #TCMB
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:39
Öğle 12:43
İkindi 16:00
Akşam 18:37
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@