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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD...

Ekonomi 04.10.2019, 15:39
TCMB döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6894 5.6997 5.6854 5.7082 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8353 3.8603 3.8177 3.8835 1 DANİMARKA KRONU 0.83522 0.83932 0.83464 0.84125 1 EURO 6.2454 6.2567 6.2410 6.2661 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0066 7.0431 7.0017 7.0537 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6987 5.7353 5.6901 5.7439 1 İSVEÇ KRONU 0.57516 0.58112 0.57476 0.58246 1 KANADA DOLARI 4.2640 4.2832 4.2482 4.2995 1 KUVEYT DİNARI 18.6013 18.8447 18.3223 19.1274 1 NORVEÇ KRONU 0.62278 0.62696 0.62234 0.62841 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5168 1.5195 1.5054 1.5309 100 JAPON YENİ 5.3168 5.3520 5.2971 5.3724 1 BULGAR LEVASI 3.1753 3.2168 1 RUMEN LEYİ 1.3078 1.3250 1 RUS RUBLESİ 0.08721 0.08835 100 İRAN RİYALİ 0.01347 0.01365 1 ÇİN YUANI 0.79145 0.80180 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03604 0.03651 1 KATAR RİYALİ 1.5538 1.5741 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4799 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.8013 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9961 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.8497 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 106.75 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3325 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.1132 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.0977 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2336 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2879 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7817 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3259 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.87 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1484 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.97 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36685 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7836 TÜRK LİRASI


#Avro #dolar #TCMB Döviz kurları
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