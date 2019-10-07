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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 07.10.2019, 15:49
TCMB döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.7343 5.7446 5.7303 5.7532 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8568 3.8819 3.8390 3.9052 1 DANİMARKA KRONU 0.84154 0.84567 0.84095 0.84762 1 EURO 6.2940 6.3053 6.2896 6.3148 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0484 7.0851 7.0434 7.0958 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7537 5.7907 5.7451 5.7994 1 İSVEÇ KRONU 0.57738 0.58336 0.57697 0.58470 1 KANADA DOLARI 4.2988 4.3182 4.2829 4.3346 1 KUVEYT DİNARI 18.7518 18.9971 18.4705 19.2821 1 NORVEÇ KRONU 0.62699 0.63120 0.62655 0.63266 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5288 1.5315 1.5173 1.5430 100 JAPON YENİ 5.3540 5.3895 5.3342 5.4100 1 BULGAR LEVASI 3.2000 3.2419 1 RUMEN LEYİ 1.3182 1.3355 1 RUS RUBLESİ 0.08789 0.08904 100 İRAN RİYALİ 0.01358 0.01375 1 ÇİN YUANI 0.79769 0.80813 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03633 0.03680 1 KATAR RİYALİ 1.5659 1.5864 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4833 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.8035 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9943 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.8894 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 106.85 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3321 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.1233 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.0976 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2313 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2885 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7819 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3256 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.88 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1484 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.98 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6414 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36650 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8430 TÜRK LİRASI
#Avro #dolar #TCMB Döviz kurları
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