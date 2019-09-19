TCMB döviz kurları 17 Eylül 2019
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.7227 5.7330 5.7187 5.7416 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9036 3.9290 3.8856 3.9526 1 DANİMARKA KRONU 0.84286 0.84700 0.84227 0.84895 1 EURO 6.3038 6.3152 6.2994 6.3247 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0881 7.1251 7.0832 7.1358 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7440 5.7809 5.7354 5.7896 1 İSVEÇ KRONU 0.58749 0.59358 0.58708 0.59494 1 KANADA DOLARI 4.3120 4.3314 4.2960 4.3479 1 KUVEYT DİNARI 18.7112 18.9561 18.4306 19.2404 1 NORVEÇ KRONU 0.63669 0.64097 0.63625 0.64245 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5255 1.5283 1.5141 1.5398 100 JAPON YENİ 5.2776 5.3126 5.2581 5.3328 1 BULGAR LEVASI 3.2050 3.2469 1 RUMEN LEYİ 1.3236 1.3409 1 RUS RUBLESİ 0.08871 0.08987 100 İRAN RİYALİ 0.01355 0.01373 1 ÇİN YUANI 0.80210 0.81260 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03625 0.03672 1 KATAR RİYALİ 1.5627 1.5832 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4626 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7790 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9940 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.6994 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 108.17 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3254 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.9661 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1016 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2407 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2881 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7756 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.2994 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.15 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.0946 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 157.00 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6415 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36855 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8388 TÜRK LİRASI
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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