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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 11.09.2019, 15:46
TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.7711 5.7815 5.7671 5.7902 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9542 3.9800 3.9360 4.0039 1 DANİMARKA KRONU 0.85128 0.85546 0.85069 0.85743 1 EURO 6.3611 6.3725 6.3566 6.3821 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.1188 7.1559 7.1138 7.1666 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7967 5.8339 5.7880 5.8426 1 İSVEÇ KRONU 0.59385 0.60000 0.59343 0.60138 1 KANADA DOLARI 4.3827 4.4024 4.3665 4.4192 1 KUVEYT DİNARI 18.8746 19.1215 18.5914 19.4084 1 NORVEÇ KRONU 0.64210 0.64642 0.64165 0.64790 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5386 1.5414 1.5271 1.5530 100 JAPON YENİ 5.3439 5.3793 5.3241 5.3997 1 BULGAR LEVASI 3.2339 3.2762 1 RUMEN LEYİ 1.3362 1.3537 1 RUS RUBLESİ 0.08777 0.08892 100 İRAN RİYALİ 0.01366 0.01384 1 ÇİN YUANI 0.80643 0.81699 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03664 0.03712 1 KATAR RİYALİ 1.5759 1.5965 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4560 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7688 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9933 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.6768 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.74 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3150 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.9658 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1022 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2356 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2890 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7746 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.2948 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.39 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1162 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.64 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6416 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36838 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.9042 TÜRK LİRASI
#TCMB Döviz kurları #dolar #Avro
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