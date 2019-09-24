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TCMB döviz kurları - 24 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD...

Ekonomi 24.09.2019, 15:49 24.09.2019, 16:25
TCMB döviz kurları - 24 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 5.6743 5.6845 5.6703 5.6931
1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8403 3.8653 3.8226 3.8885
1 DANİMARKA KRONU 0.83416 0.83826 0.83358 0.84019
1 EURO 6.2381 6.2493 6.2337 6.2587
1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0481 7.0848 7.0431 7.0954
1 İSVİÇRE FRANGI 5.7192 5.7559 5.7106 5.7646
1 İSVEÇ KRONU 0.58124 0.58725 0.58083 0.58860
1 KANADA DOLARI 4.2746 4.2939 4.2588 4.3102
1 KUVEYT DİNARI 18.5698 18.8127 18.2912 19.0949
1 NORVEÇ KRONU 0.62642 0.63063 0.62598 0.63208
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5128 1.5155 1.5014 1.5269
100 JAPON YENİ 5.2584 5.2932 5.2390 5.3134
1 BULGAR LEVASI 3.1716 3.2131
1 RUMEN LEYİ 1.3061 1.3232
1 RUS RUBLESİ 0.08859 0.08975
100 İRAN RİYALİ 0.01343 0.01361
1 ÇİN YUANI 0.79410 0.80449
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03599 0.03646
1 KATAR RİYALİ 1.5496 1.5698
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.4741 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.7918 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9899 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.7210 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 107.65 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.3257 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 9.0362 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.0994 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2442 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2910 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.7791 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.3201 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 63.69 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 7.1056 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 156.80 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 3.6414 KATAR RİYALİ
BİLGİ İÇİN
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36831 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7712 TÜRK LİRASI
#Avro #dolar #TCMB Döviz kurları
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