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TCMB döviz kurları - 24 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD...
Ekonomi 24.09.2019, 15:49 24.09.2019, 16:25
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|5.6743
|5.6845
|5.6703
|5.6931
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|3.8403
|3.8653
|3.8226
|3.8885
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.83416
|0.83826
|0.83358
|0.84019
|1
|EURO
|6.2381
|6.2493
|6.2337
|6.2587
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|7.0481
|7.0848
|7.0431
|7.0954
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|5.7192
|5.7559
|5.7106
|5.7646
|1
|İSVEÇ KRONU
|0.58124
|0.58725
|0.58083
|0.58860
|1
|KANADA DOLARI
|4.2746
|4.2939
|4.2588
|4.3102
|1
|KUVEYT DİNARI
|18.5698
|18.8127
|18.2912
|19.0949
|1
|NORVEÇ KRONU
|0.62642
|0.63063
|0.62598
|0.63208
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.5128
|1.5155
|1.5014
|1.5269
|100
|JAPON YENİ
|5.2584
|5.2932
|5.2390
|5.3134
|1
|BULGAR LEVASI
|3.1716
|3.2131
|1
|RUMEN LEYİ
|1.3061
|1.3232
|1
|RUS RUBLESİ
|0.08859
|0.08975
|100
|İRAN RİYALİ
|0.01343
|0.01361
|1
|ÇİN YUANI
|0.79410
|0.80449
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.03599
|0.03646
|1
|KATAR RİYALİ
|1.5496
|1.5698
|ÇAPRAZ KURLAR
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.4741
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|6.7918
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.9899
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|9.7210
|İSVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|107.65
|JAPON YENİ
|1
|ABD DOLARI
|1.3257
|KANADA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|9.0362
|NORVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|3.7509
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1
|EURO
|1.0994
|ABD DOLARI
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2442
|ABD DOLARI
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2910
|ABD DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|1.7791
|BULGAR LEVASI
|1
|ABD DOLARI
|4.3201
|RUMEN LEYİ
|1
|ABD DOLARI
|63.69
|RUS RUBLESİ
|1
|ABD DOLARI
|42000
|İRAN RİYALİ
|1
|ABD DOLARI
|7.1056
|ÇİN YUANI
|1
|ABD DOLARI
|156.80
|PAKİSTAN RUPİSİ
|1
|ABD DOLARI
|3.6414
|KATAR RİYALİ
|BİLGİ İÇİN
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|1.36831
|ABD DOLARI
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|7.7712
|TÜRK LİRASI
26°
az bulutlu
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Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:31
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
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