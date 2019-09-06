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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 06.09.2019, 15:47 06.09.2019, 16:09
TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6932 5.7035 5.6892 5.7120 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8806 3.9059 3.8628 3.9294 1 DANİMARKA KRONU 0.84075 0.84488 0.84016 0.84682 1 EURO 6.2824 6.2937 6.2780 6.3032 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9940 7.0305 6.9891 7.0410 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7419 5.7787 5.7333 5.7874 1 İSVEÇ KRONU 0.58637 0.59244 0.58596 0.59380 1 KANADA DOLARI 4.3029 4.3223 4.2870 4.3388 1 KUVEYT DİNARI 18.6274 18.8712 18.3480 19.1543 1 NORVEÇ KRONU 0.63066 0.63490 0.63022 0.63636 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5179 1.5206 1.5065 1.5320 100 JAPON YENİ 5.3079 5.3431 5.2883 5.3634 1 BULGAR LEVASI 3.1941 3.2359 1 RUMEN LEYİ 1.3202 1.3375 1 RUS RUBLESİ 0.08581 0.08694 100 İRAN RİYALİ 0.01348 0.01366 1 ÇİN YUANI 0.79523 0.80564 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03608 0.03655 1 KATAR RİYALİ 1.5549 1.5752 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4636 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7611 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9892 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.6679 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.00 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3213 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.0052 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1035 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2306 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2903 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7724 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.2883 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.97 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1191 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.93 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36914 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8018 TÜRK LİRASI

#Avro #dolar #TCMB Döviz kurları
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