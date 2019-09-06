TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6932 5.7035 5.6892 5.7120 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8806 3.9059 3.8628 3.9294 1 DANİMARKA KRONU 0.84075 0.84488 0.84016 0.84682 1 EURO 6.2824 6.2937 6.2780 6.3032 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9940 7.0305 6.9891 7.0410 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7419 5.7787 5.7333 5.7874 1 İSVEÇ KRONU 0.58637 0.59244 0.58596 0.59380 1 KANADA DOLARI 4.3029 4.3223 4.2870 4.3388 1 KUVEYT DİNARI 18.6274 18.8712 18.3480 19.1543 1 NORVEÇ KRONU 0.63066 0.63490 0.63022 0.63636 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5179 1.5206 1.5065 1.5320 100 JAPON YENİ 5.3079 5.3431 5.2883 5.3634 1 BULGAR LEVASI 3.1941 3.2359 1 RUMEN LEYİ 1.3202 1.3375 1 RUS RUBLESİ 0.08581 0.08694 100 İRAN RİYALİ 0.01348 0.01366 1 ÇİN YUANI 0.79523 0.80564 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03608 0.03655 1 KATAR RİYALİ 1.5549 1.5752 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4636 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7611 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9892 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.6679 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.00 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3213 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.0052 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1035 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2306 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2903 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7724 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.2883 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.97 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1191 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.93 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36914 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8018 TÜRK LİRASI
|İmsak
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|Güneş
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|Öğle
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|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0