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TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...
Ekonomi 13.09.2019, 15:53 13.09.2019, 16:27
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|5.6665
|5.6767
|5.6626
|5.6852
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|3.8864
|3.9117
|3.8685
|3.9352
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.84081
|0.84494
|0.84022
|0.84688
|1
|EURO
|6.2876
|6.2989
|6.2832
|6.3084
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|7.0349
|7.0715
|7.0299
|7.0821
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|5.7275
|5.7643
|5.7189
|5.7729
|1
|İSVEÇ KRONU
|0.58779
|0.59388
|0.58738
|0.59524
|1
|KANADA DOLARI
|4.2793
|4.2986
|4.2635
|4.3149
|1
|KUVEYT DİNARI
|18.5423
|18.7849
|18.2641
|19.0667
|1
|NORVEÇ KRONU
|0.63123
|0.63547
|0.63079
|0.63694
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.5107
|1.5134
|1.4993
|1.5247
|100
|JAPON YENİ
|5.2352
|5.2699
|5.2159
|5.2899
|1
|BULGAR LEVASI
|3.1968
|3.2386
|1
|RUMEN LEYİ
|1.3201
|1.3374
|1
|RUS RUBLESİ
|0.08755
|0.08870
|100
|İRAN RİYALİ
|0.01342
|0.01359
|1
|ÇİN YUANI
|0.79594
|0.80635
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.03595
|0.03642
|1
|KATAR RİYALİ
|1.5476
|1.5678
|ÇAPRAZ KURLAR
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.4546
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|6.7289
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.9871
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|9.5994
|İSVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|107.98
|JAPON YENİ
|1
|ABD DOLARI
|1.3224
|KANADA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|8.9549
|NORVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|3.7510
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1
|EURO
|1.1096
|ABD DOLARI
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2436
|ABD DOLARI
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2907
|ABD DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|1.7626
|BULGAR LEVASI
|1
|ABD DOLARI
|4.2684
|RUMEN LEYİ
|1
|ABD DOLARI
|64.36
|RUS RUBLESİ
|1
|ABD DOLARI
|42000
|İRAN RİYALİ
|1
|ABD DOLARI
|7.0794
|ÇİN YUANI
|1
|ABD DOLARI
|156.75
|PAKİSTAN RUPİSİ
|1
|ABD DOLARI
|3.6410
|KATAR RİYALİ
|BİLGİ İÇİN
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|1.37242
|ABD DOLARI
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|7.7838
|TÜRK LİRASI
27°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:20
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
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