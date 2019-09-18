TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6785 5.6888 5.6745 5.6973 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8736 3.8989 3.8558 3.9223 1 DANİMARKA KRONU 0.83896 0.84308 0.83837 0.84502 1 EURO 6.2747 6.2860 6.2703 6.2955 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0665 7.1033 7.0615 7.1140 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6932 5.7298 5.6847 5.7384 1 İSVEÇ KRONU 0.58214 0.58817 0.58173 0.58952 1 KANADA DOLARI 4.2756 4.2949 4.2598 4.3112 1 KUVEYT DİNARI 18.5748 18.8179 18.2962 19.1001 1 NORVEÇ KRONU 0.63226 0.63651 0.63181 0.63797 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5139 1.5166 1.5025 1.5280 100 JAPON YENİ 5.2353 5.2700 5.2159 5.2900 1 BULGAR LEVASI 3.1900 3.2318 1 RUMEN LEYİ 1.3175 1.3348 1 RUS RUBLESİ 0.08768 0.08882 100 İRAN RİYALİ 0.01344 0.01362 1 ÇİN YUANI 0.79652 0.80695 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03599 0.03646 1 KATAR RİYALİ 1.5506 1.5709 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4625 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7580 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9951 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.7131 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 108.21 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3263 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.9593 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1050 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2465 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2895 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7701 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.2858 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.40 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.0892 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.90 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6416 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.37046 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7892 TÜRK LİRASI
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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