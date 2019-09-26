TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6659 5.6761 5.6619 5.6846 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8203 3.8452 3.8027 3.8683 1 DANİMARKA KRONU 0.82904 0.83311 0.82846 0.83502 1 EURO 6.1982 6.2093 6.1938 6.2187 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9793 7.0157 6.9744 7.0262 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6896 5.7261 5.6810 5.7347 1 İSVEÇ KRONU 0.57867 0.58467 0.57827 0.58601 1 KANADA DOLARI 4.2702 4.2894 4.2544 4.3057 1 KUVEYT DİNARI 18.5239 18.7663 18.2461 19.0478 1 NORVEÇ KRONU 0.62399 0.62818 0.62355 0.62963 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5104 1.5131 1.4991 1.5245 100 JAPON YENİ 5.2516 5.2864 5.2322 5.3065 1 BULGAR LEVASI 3.1511 3.1923 1 RUMEN LEYİ 1.2984 1.3154 1 RUS RUBLESİ 0.08765 0.08880 100 İRAN RİYALİ 0.01341 0.01359 1 ÇİN YUANI 0.79016 0.80050 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03593 0.03640 1 KATAR RİYALİ 1.5472 1.5674 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4796 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.8237 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9935 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.7495 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.63 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3251 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.0578 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.0940 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2339 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2878 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7880 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3392 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.28 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1303 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.83 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6415 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36486 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7401 TÜRK LİRASI
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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