TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6591 5.6693 5.6552 5.6778 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8156 3.8405 3.7981 3.8636 1 DANİMARKA KRONU 0.82689 0.83095 0.82631 0.83286 1 EURO 6.1836 6.1947 6.1792 6.2040 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9487 6.9849 6.9438 6.9954 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6857 5.7222 5.6772 5.7308 1 İSVEÇ KRONU 0.57617 0.58214 0.57577 0.58347 1 KANADA DOLARI 4.2621 4.2813 4.2463 4.2976 1 KUVEYT DİNARI 18.4945 18.7365 18.2171 19.0175 1 NORVEÇ KRONU 0.62163 0.62581 0.62120 0.62725 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5087 1.5114 1.4973 1.5227 100 JAPON YENİ 5.2294 5.2640 5.2101 5.2841 1 BULGAR LEVASI 3.1438 3.1849 1 RUMEN LEYİ 1.2945 1.3114 1 RUS RUBLESİ 0.08741 0.08856 100 İRAN RİYALİ 0.01340 0.01357 1 ÇİN YUANI 0.78973 0.80006 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03588 0.03635 1 KATAR RİYALİ 1.5454 1.5656 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4797 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.8333 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9930 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.7802 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.96 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3260 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.0814 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.0927 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2300 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2865 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7900 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3472 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.38 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1258 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.85 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6415 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36378 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7248 TÜRK LİRASI
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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