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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 28.08.2019, 13:47
TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.7994 5.8098 5.7953 5.8185 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9021 3.9275 3.8841 3.9511 1 DANİMARKA KRONU 0.86108 0.86531 0.86047 0.86730 1 EURO 6.4315 6.4431 6.4270 6.4528 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0760 7.1129 7.0711 7.1236 1 İSVİÇRE FRANGI 5.8940 5.9318 5.8851 5.9407 1 İSVEÇ KRONU 0.59635 0.60253 0.59594 0.60391 1 KANADA DOLARI 4.3529 4.3725 4.3368 4.3891 1 KUVEYT DİNARI 18.9815 19.2299 18.6968 19.5184 1 NORVEÇ KRONU 0.64138 0.64569 0.64093 0.64718 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5464 1.5492 1.5348 1.5608 100 JAPON YENİ 5.4702 5.5064 5.4499 5.5273 1 BULGAR LEVASI 3.2699 3.3127 1 RUMEN LEYİ 1.3515 1.3692 1 RUS RUBLESİ 0.08651 0.08764 100 İRAN RİYALİ 0.01373 0.01391 1 ÇİN YUANI 0.80511 0.81564 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03621 0.03668 1 KATAR RİYALİ 1.5839 1.6046 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4827 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7246 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9817 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.6834 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 105.76 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3305 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.0198 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1090 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2222 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2915 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7636 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.2670 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.66 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1629 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 159.26 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.37098 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.9580 TÜRK LİRASI
#Avro #dolar #TCMB Döviz kurları
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