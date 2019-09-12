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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 12.09.2019, 15:36
TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.7283 5.7387 5.7243 5.7473 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9328 3.9584 3.9147 3.9822 1 DANİMARKA KRONU 0.84412 0.84827 0.84353 0.85022 1 EURO 6.3087 6.3200 6.3043 6.3295 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0482 7.0849 7.0432 7.0955 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7643 5.8013 5.7556 5.8100 1 İSVEÇ KRONU 0.59037 0.59648 0.58995 0.59785 1 KANADA DOLARI 4.3380 4.3575 4.3219 4.3741 1 KUVEYT DİNARI 18.7290 18.9741 18.4481 19.2587 1 NORVEÇ KRONU 0.63820 0.64249 0.63775 0.64397 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5272 1.5299 1.5157 1.5414 100 JAPON YENİ 5.2975 5.3325 5.2779 5.3528 1 BULGAR LEVASI 3.2075 3.2495 1 RUMEN LEYİ 1.3244 1.3417 1 RUS RUBLESİ 0.08749 0.08863 100 İRAN RİYALİ 0.01356 0.01374 1 ÇİN YUANI 0.80374 0.81426 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03632 0.03679 1 KATAR RİYALİ 1.5643 1.5848 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4531 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7756 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9915 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.6618 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.87 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3187 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.9538 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1013 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2325 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2880 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7759 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3010 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.11 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.0872 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.85 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6414 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.36820 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8446 TÜRK LİRASI
#TCMB Döviz kurları #dolar #Avro
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