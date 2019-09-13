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TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1...

Ekonomi 13.09.2019, 15:53
TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6665 5.6767 5.6626 5.6852 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8864 3.9117 3.8685 3.9352 1 DANİMARKA KRONU 0.84081 0.84494 0.84022 0.84688 1 EURO 6.2876 6.2989 6.2832 6.3084 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0349 7.0715 7.0299 7.0821 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7275 5.7643 5.7189 5.7729 1 İSVEÇ KRONU 0.58779 0.59388 0.58738 0.59524 1 KANADA DOLARI 4.2793 4.2986 4.2635 4.3149 1 KUVEYT DİNARI 18.5423 18.7849 18.2641 19.0667 1 NORVEÇ KRONU 0.63123 0.63547 0.63079 0.63694 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5107 1.5134 1.4993 1.5247 100 JAPON YENİ 5.2352 5.2699 5.2159 5.2899 1 BULGAR LEVASI 3.1968 3.2386 1 RUMEN LEYİ 1.3201 1.3374 1 RUS RUBLESİ 0.08755 0.08870 100 İRAN RİYALİ 0.01342 0.01359 1 ÇİN YUANI 0.79594 0.80635 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03595 0.03642 1 KATAR RİYALİ 1.5476 1.5678 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4546 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.7289 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9871 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.5994 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107.98 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3224 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.9549 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1096 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2436 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2907 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7626 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.2684 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.36 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.0794 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 156.75 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.37242 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7838 TÜRK LİRASI
#Avro #dolar #TCMB Döviz kurları
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