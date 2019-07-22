Son Dakika
Somali'de Şiddetli Patlama!
İçişleri Bakanlığı: Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tehditlerle Bir Yere Varamayacaklarını Anlayan Yunanlılardan Çağrı
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi

TCMB, Para Politikaları Kurulu Toplantısında Faiz Kararını Açıklayacak

Türkiye 25 Temmuz’da açıklanacak faiz kararına kilitlenmiş durumda. Beklenti; faizde büyük oranda indirim yapılması yönünde.

Ekonomi 22.07.2019, 11:31 22.07.2019, 12:18
TCMB, Para Politikaları Kurulu Toplantısında Faiz Kararını Açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Para Politikaları Kurulu (PPK) yılın 5’inci faiz kararını 25 Temmuz’da duyuracak. Piyasalar o gün gelecek kararı beklerken, öngörüler de sıralanmaya başladı. Uzmanlar özellikle Murat Uysal’ın Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilmesiyle yüzde 6-7 seviyesinde bir indirim geleceği görüşünü paylaşıyor.

FAİZLERDE CİDDİ BİR İNDİRİM OLACAK”

25 Temmuz’daki kritik karar öncesi görüş veren Ekonomist Faruk Şen, “Merkez Bankası başkanının değişiminden sonra yeni başkanın açıklamalarına göre faizlerde ciddi bir indirim olacak. Beklenen yüzde 6-7, daha fazla olursa da şaşırmamak lazım. Hükümet faiz indirimiyle piyasanın daha canlanacağını düşünerek hareket ediyor” dedi.

FAİZ İNDİRİLİRSE NE OLUR?

Şen, faizlerin indirilmesiyle dövizde bir yükseliş olabileceğine değinerek, “Mevduat hesaplarına verilen faizde yüzde 6-7 düşüş olursa oradan dolaşıma çıkacak paraların 3 seçeneği var. Otomotiv, konut ve beyaz eşyaya para yönelecek, gıda maddelerinde bayram öncesinde bir rahatlama olacak, son olarak ise faizlerin düşmesiyle zarar edeceğini düşünen kişiler dövize para yatıracaklar” ifadelerini kullandı.

“BAYRAM TÜKETİMİNE YÖNELİK HARCAMALAR ARTACAK”

Faiz indirilmesinin borsaya çok etki yapmayacağını dile getiren Şen, “Bunun en büyük nedeni; Türkiye’de borsada dönen paranın büyük bir kısmı yabancı sermaye, bu açıdan faiz indirimi Türkiye’de yeni bir tüketim harcaması getirmeyecek, dövize kaçış başlayacak.

TL’ye erişim kolaylaşacak. Elinde TL bulunduranlar parasını nereye yatıracak? Faiz düştüğü zaman bankalara olan talep azalacak, dövize olan ilgi artacak. Bayram öncesi faizlerin düşürülmesinde bayram tüketimine yönelik harcamalar artacak ama o da Ağustos’un ortalarına kadar sürecek. Bu süreçten sonra dövizlerin artacağını göreceğiz” dedi.

“PİRZOLA VE BİFTEK DE ALABİLECEKLER”

Ekonomist şen, tüketim mallarında özellikle gıda maddelere talep oluşacağını belirterek, “Kalite artacak. Yani yalnız kuşbaşı et alan insanlar faizler düştükten sonra belki pirzola ve biftek de alabilecekler” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#merkez bankası #faizler #faiz kararı #ekonomi #toplantı #Para Politikaları Kurulu #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Temmuz 2019
İmsak 03:44
Güneş 05:31
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:19
Yatsı 21:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@