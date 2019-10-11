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TCMB, reeskont ve avans işlemleri faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17,25 olarak belirledi.

Ekonomi 11.10.2019, 09:41 11.10.2019, 09:49
TCMB, reeskont ve avans işlemleri faiz oranlarını düşürdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17,25 olarak belirledi.

TCMB'nin, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18,25 olarak tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#TCMB #iskonto faiz oranı #merkez bankası #ekonomi #faiz oranı
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