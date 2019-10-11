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TCMB reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü.

Ekonomi 11.10.2019, 10:38 11.10.2019, 10:42
TCMB reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdüğünü bildiren tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre, reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 18,25 olarak belirlendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#merkez bankası #reeskont #avans #ekonomi
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