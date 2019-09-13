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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 ve 20 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 7 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

Ekonomi 13.09.2019, 12:08 13.09.2019, 12:31
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 ve 20 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 7 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere toplam 27 milyar liralık teklif geldi.

İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

#Piyasalar #repo
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