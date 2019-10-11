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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

Ekonomi 11.10.2019, 12:03 11.10.2019, 12:16
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#repo #Piyasalar
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