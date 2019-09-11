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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.

Ekonomi 11.09.2019, 12:03 11.09.2019, 12:36
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.

İhaleye 4 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

#Piyasalar #TCMB
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