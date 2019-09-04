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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar lira verdi. İhaleye 10 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek...

Ekonomi 04.09.2019, 12:05
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar lira verdi.

İhaleye 10 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

#Piyasalar #repo
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