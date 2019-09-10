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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar lira verdi.

Ekonomi 10.09.2019, 12:02 10.09.2019, 13:13
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar lira verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar lira verdi.

İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

 

#Piyasalar #repo
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