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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

Ekonomi 09.10.2019, 12:03 09.10.2019, 12:08
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#merkez bankası #ekonomi #repo #Piyasalar
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